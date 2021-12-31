Большунов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, Клебо - первый

Александр Большунов поднялся на второе место общего зачета Кубка мира после того, как финишировал вслед за Йоханнесом Клебо в масс-старте на 15 км в немецком Оберстдорфе, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Кубок мира по лыжным гонкам.
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 631.
2. Александр Большунов (Россия) – 388.
3. Ришар Жуве (Франция) – 343.
4. Сергей Устюгов (Россия) — 315.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 311.
6. Александр Терентьев (Россия) – 276.
7. Ховард Теугбель (Норвегия) – 264.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 255.
9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.
10. Пол Голберг (Норвегия) — 231...
Напомним, что завтра лыжники выступят в спринте классическим стилем, который также входит в программу «Тур де Ски».
источник: FIS