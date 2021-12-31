Большунов поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира, Клебо - первый

Александр Большунов поднялся на второе место общего зачета Кубка мира после того, как финишировал вслед за Йоханнесом Клебо в масс-старте на 15 км в немецком Оберстдорфе, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Кубок мира по лыжным гонкам.

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 631.

2. Александр Большунов (Россия) – 388.

3. Ришар Жуве (Франция) – 343.

4. Сергей Устюгов (Россия) — 315.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 311.

6. Александр Терентьев (Россия) – 276.

7. Ховард Теугбель (Норвегия) – 264.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 255.

9. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238.

10. Пол Голберг (Норвегия) — 231...

Напомним, что завтра лыжники выступят в спринте классическим стилем, который также входит в программу «Тур де Ски».