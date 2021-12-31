Ретивых объяснил свое неудачное выступление в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Глеб Ретивых объяснил неудачное выступление в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски». Спортсмен занял лишь 31-е место.

«На последнем круге мы вместе с партнёрами по сборной ехали. Обидно, что никто не подсказал, что можно в топ-30 заехать, можно было еще человек пять-шесть впереди обогнать», - приводит слова Ретивых «Матч ТВ».

Напомним, что победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. На втором месте финишировал россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул представитель Норвегии Шур Рете. Еще один наш лыжник Иван Якимушкин попал в топ-10.