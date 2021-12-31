Большунов занимает третье место в «Тур де Ски» после масс-старта в Оберстдорфе

Действующий обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов поднялся на третье место общего зачета «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Напомним, что россиянин занял второе место в масс-старте свободным стилем на 15 км, уступив Йоханнесу Клебо 3,4 секунды.
Норвежец и возглавляет общий зачет многодневки, опережая своего соотечественника Пола Голберга на 45 секунд, который идет выше Большунова на 2 секунды.
Завтра лыжники выступят в спринте классическим стилем.
источник: FIS