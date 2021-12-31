Сергей Крянин: Большунов подойдет к Олимпиаде в наилучшей форме

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин оценил форму Александра Большунова после его второго места в масс-старте свободным стилем в рамках этапа «Тур де Ски».

«Я думаю, что второе место — это успех. Тактика, которую мы наблюдаем: выход на пик формы к февралю. Саша показывает это во всех гонках. Если все будет нормально, Большунов подойдет к Олимпиаде в наилучшей форме. Любой спортсмен, выходя на старт, рассчитывает на первое место. У кого-то получается, а у кого-то нет. Перед стартом все 50 человек претендуют на первое место. А как финишируют, так финишируют», - приводит слова Крянина «Спорт-Экспресс».

Большунов занимает третье место в «Тур де Ски», отставая от лидера соревнований, норвежца Йоханнеса Клебо на 47 секунд.

Завтра лыжники выступят в спринте классическим стилем.