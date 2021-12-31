Шведские лыжники, проживающее в одной гостинице с Россией, помещены в карантин на «Тур де Ски»

Сборная Швеции, проживающая в одной гостинице с командой России, в полном составе помещена в карантин на «Тур де Ски». Об этом сообщает сообщает Expressen.

Примечательно, что такие меры предосторожности были приняты из-за положительного теста на коронавирус одного из сотрудников телеканала NRK, который проживал в том же отеле, что и шведы. Информации о заболевших в шведской команде нет.

Напомним, что ранее победу в масс-старте одержал трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. На втором месте финишировал россиянин Александр Большунов, а тройку лучших замкнул представитель Норвегии Шур Рете. Еще один наш лыжник Иван Якимушкин попал в топ-10