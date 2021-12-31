Сорина стала третьей в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски», выиграла Диггинс

Российская лыжница Татьяна Сорина заняла третье место в масс-старте на 10 км в рамках «Тур де Ски».
В гонке победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела трассу за 21:30,8 секунды. Второй стала шведка Фрида Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Сорина в свою очередь проиграла 0,8 секунды. Ее соотечественница Наталья Непряева заняла восьмое место (+8,0 сек.).
Завтра лыжницы выступят в спринте классическим стилем.
«Тур де Ски». Оберстдорф, Германия
10 км, масс-старт, свободный стиль
Женщины
1. Джессика Диггинс (США) - 21:30,8
2. Фрида Карлссон (Швеция) +0,5
3. Татьяна Сорина (Россия) +0,8
4. Эбба Андерссон (Швеция) +1,2
5. Хейдт Венг (Норвегия) +2,6
6. Катарина Хеннинг (Германия) +3,5
7.Тереза Штадлобер (Австрия) +4,6
8. Наталья Непряева (Россия) +8,0...