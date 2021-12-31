Дементьев назвал успехом для Большунова второе место в масс-старте на «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион Евгений Дементьев отреагировал на завоеванное серебро Александра Большунова в масс-старте на «Тур де Ски» в Оберстдорфе.
«Александр решает свою задачу по набору формы, пытаясь прийти к своему прошлогоднему состоянию. Поэтому это определенного рода успех», - приводит слова Евгения «СЭ».
Напомним, что победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, а тройку лучших замкнул представитель Норвегии Шур Рете. Еще один россиянин Иван Якимушкин попал в топ-10.
источник: «Спорт-Экспресс»