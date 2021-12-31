Непряева осталась третьей в общем зачете «Тур де Ски», отставая от Диггинс на 14 секунд

Американская лыжница Джессика Диггинс, одержавшая победу в масс-старте на 10 км свободным стилем, возглавила общий зачет «Тур де Ски», сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Предыдущий лидер многодневки финка Кертту Нисканен отстает от Диггинс на 13 секунд, всего секунду финке уступает Наталья Непряева. Напомним, что сегодня она пришла восьмой. Бронзовый призер масс-старта Татьяна Сорина занимает пятое место в общем зачете (+43 сек).
Добавим, что завтра пройдет спринт классическим стилем.
источник: FIS