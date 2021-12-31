Шведский комментатор назвал Сорину виновницей падения Карлссон

Шведский комментатор Анна Карин Стремстедт назвала российскую лыжницу Татьяну Сорину виновницей в падении лыжницы Фриды Карлссон в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски».

«Сорина слишком плотно шла с Карлссон. Это было неприятно. Не думаю, что Фрида порадуется за Татьяну после этой гонки», - приводит слова Анны Expressen.

Напомним, что Сорина заняла третье место. В гонке победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела трассу за 21:30,8 секунды. Второй стала шведка Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Сорина в свою очередь проиграла 0,8 секунды. Ее соотечественница Наталья Непряева заняла восьмое место (+8,0 сек.).

Завтра лыжницы выступят в спринте классическим стилем.