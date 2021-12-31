Сорина заявила, что завоевав бронзу в масс-старте Оберстдорфе, закрыла долги прошлого сезона

Российская лыжница Татьяна Сорина дала комментарий после своего третьего места в масс-старте на 10 км свободном стилем в немецком Оберстдорфе, который включается в программу «Тур де Ски».

«Я очень рада. Очень ждала этого подиума. На этой трассе осталась недосказанность с прошлого сезона», - приводит RT, слова Сориной, сказанные в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Сорина на чемпионате мира по лыжным видам спорта осталась без индивидуальных наград, завоевав серебро в составе сборной России в рамках эстафеты.

В общем зачете «Тур де Ски» Сорина занимает пятое место, уступая лидеру американке Джессике Диггинс 43 секунды, другая российская лыжница Наталья Непряева идет третьей (+14 сек.).