Непряева прокомментировала свое выступлении в масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала свое выступление в масс-старте свободным стилем на «Тур де Ски». Спортсменка финишировала на восьмой позиции.

«Очень суматошная гонка. Радует только то, что очень маленький проигрыш. Восьмое место и всего лишь восемь секунд - это очень мало. Я рада, что смогла удержать позиции в общем зачёте», - приводит слова Непряевой «Матч ТВ».

Напомним, что в гонке победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела трассу за 21:30,8 секунды. Второй стала шведка Фрида Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Тройку лучших замкнула россиянка Татьяна Сорина, проигравшая 0,8 секунды.

Завтра лыжницы выступят в спринте классическим стилем.