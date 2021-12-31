Крянин считает, что Сорина могла побороться за победу в масс-старте на «Тур де Ски»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин считает, что Татьяна Сорина могла побороться за победу в масс-старте на «Тур де Ски». Спортсменка финишировал на третьей строчке.

«Татьяна могла бороться за победу. Во время прохождения последнего спуска немножко посерьезнее надо было сделать… Не хватило пару толчков, чтобы на выходе получить преимущество», - приводит слова Сергея «Чемпионат».

Напомним, что в гонке победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела трассу за 21:30,8 секунды. Второй стала шведка Фрида Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Тройку лучших замкнула Сорина, проигравшая 0,8 секунды.

Завтра лыжницы выступят в спринте классическим стилем.