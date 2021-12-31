Диггинс - о победе в масс-старте на «Тур де Ски»: Это не выглядело красиво и изящно

Американская лыжница Джессика Диггинс дала комментарий после своей победы в масс-старте на «Тур де Ски».

«Получилась весьма экстремальная концовка гонки. Пожалуй, это не выглядело красиво и изящно. Но организаторами была проделана отличная работа в такую теплую погоду», - приводит слова Джессики «Чемпионат».

Напомним, что второй стала шведка Фрида Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Тройку лучших замкнула россиянка Татьяна Сорина, проигравшая 0,8 секунды. Еще одна наша соотечественница Наталья Непряева финишировала на восьмой позиции.

Завтра лыжницы выступят в спринте классическим стилем.