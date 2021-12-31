Карлссон - о столкновении с Сориной: Почувствовала это своей попой

Шведская лыжница Фрида Карлссон дала комментарий после масс-старта на «Тур де Ски». Во время гонки спортсменка столкнулась с россиянкой Татьяной Сориной.
«Было больно падать. Прочувствовала это своей попой. Тяжелая гонка, тяжелая борьба за позиции, большая плотность до финишной линии», - приводит слова Фриды официальный сайт FIS.
Напомним, что в гонке победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела трассу за 21:30,8 секунды. Второй стала Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Тройку лучших замкнула Сорина, проигравшая 0,8 секунды.
Завтра, 1 января 2022 года, лыжницы выступят в спринте классическим стилем.
источник: FIS