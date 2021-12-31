Резцова обратилась к Большунову после завоеванных медалей на «Тур де Ски»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова после завоевания Александром Большуновым серебра в масс-старте на «Тур де Ски» обратилась к российскому лыжнику с пожеланиями.

«У Большунова два серебра подряд на «Тур де Ски». Хотелось бы, чтобы на Олимпиаде было не хуже, а лучше - золото! Очень рада за него. Хочу поздравить нашего лыжника с Новым годом» - приводит слова Резцовой «Чемпионат».

Напомним, что победу одержал трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, а тройку лучших замкнул представитель Норвегии Шур Рете. Еще один россиянин Иван Якимушкин попал в топ-10.

Ранее Большунов стал вторым в индивидуальной гонке.