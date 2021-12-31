Егор Сорин: Даже с поломанной палкой Татьяна боролась за победу в масс-старте на «Тур де Ски»

Тренер сборной России Егор Сорин отреагировал на бронзовую медаль Татьяны Сориной в масс-старте на «Тур де Ски».

«На победу было рассчитывать трудно, поскольку от Диггинс надо было убегать еще больше.И даже с поломанной палкой и некоторыми эксцессами она боролась», - приводит слова Егора ТАСС.

Напомним, что в гонке победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела трассу за 21:30,8 секунды. Второй стала шведка Фрида Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Тройку лучших замкнула Сорина, проигравшая 0,8 секунды.

Завтра лыжницы выступят в спринте классическим стилем.