Карлссон - о падении на «Тур де Ски»: Я не виню Сорину, это контактная жесткая гонка

Шведская лыжница Фрида Карлссон заявила, что не винит россиянку Татьяну Сорину из-за столкновения в масс-старте на «Тур де Ски».

«Думаю, сегодня были обычные условия, это контактная гонка, и ты постоянно должна бороться за позицию. Я не виню Сорину, это контактная жесткая гонка, в которой нужно сохранять свою позицию», - приводит слова Фриды «Матч ТВ».

Напомним, что в гонке победу одержала американка Джессика Диггинс, которая преодолела трассу за 21:30,8 секунды. Второй стала Карлссон, уступившая на финише полсекунды. Тройку лучших замкнула Сорина, проигравшая 0,8 секунды.

Завтра, 1 января 2022 года, лыжницы выступят в спринте классическим стилем.