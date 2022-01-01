Нортуг - про «Тур де Ски»: FIS составили такой формат, который позволяет спортсменам бездельничать

Двукратный олимпийский чемпион Петер Нортуг раскритиковал новый формат «Тур де Ски», который заметно сократили в этом году перед Олимпийскими играми в Пекине.

«Тур де Ски» теперь не имеет прежнего статуса. Его программа стала проще, призовой фонд меньше. Поэтому спортсмены больше не ставят «Тур» в приоритет. FIS разработала программу турнира, которая позволяет спортсменам бездельничать. Они могут просто прогуляться и подготовиться к Олимпиаде. Они запланировали «Тур де Ски» уровня B, а не уровня A», - цитирует TV2 Нортуга.

Отметим, что ранее с критикой многодневки выступил двукратный обладатель Глобуса и чемпион мира Александр Большунов. 1 января состоятся спринтерские гонки на 1,5 км в рамках «Тур де Ски».