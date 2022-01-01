Старший тренер сборной России Турышев высказался об изменении трассы на «Тур де Ски»

Старший тренер национальной команды России Сергей Турышев рассказал о том, что перед спринтерскими гонками трасса в немецком Оберстдорфе изменилась по сравнению со вчерашним днем.

«Сегодня немного разбитая трасса. Вчера она была леденистой, а сегодня ратрак превратил её в крошку. Но мы подобрали и структуру, и смазку. Сервисёры наши сказали, что нашли мазь держания, которая работает очень хорошо. Непряева может возглавить общий зачёт? На «Туре» она проверяет себя, на каких дистанциях может бежать лучше всего. Она универсал, которая способна одинаково успешно выступать везде», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что финальные спринтерские забеги начнутся в 14:00 мск.

31 декабря состоялись масс-старты. В мужской части программы на второй строчке финишировал Александр Большунов, в женском виде - Татьяна Сорина стала третьей.