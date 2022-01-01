Непряева, Сорина и Мацокина прошли квалификацию спринта классическим стилем на «Тур де Ски»

В немецком Оберстдорфе завершилась квалификация спринта классическим стилем, входящего в программу «Тур де Ски».
Лучшее время показала финка Юханна Матинтало (2:36,97), второй была шведка Йоханна Хагстрем (+0,49), третьей - словенка Анамария Лампич (+1,27).
Также в тридцатку лучших попали, пройдя квалификацию, Татьяна Сорина (11-я место), Наталья Непряева (14) и Христина Мацокина (17).
В четвертьфинал не смогли отобраться российские лыжницы Екатерина Смирнова (46), Лилия Васильева (47), Яна Кирпиченко (54) и Анастасия Рыгалина (62).
Финальные заезды начнутся сегодня в 14:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»