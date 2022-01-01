Терентьев и Большунов прошли квалификацию спринта классическим стилем на «Тур де Ски»

В немецком Оберстдорфе завершилась квалификация спринта классическим стилем, входящего в программу «Тур де Ски».
Лучшее время показал лидер многодневки Йоханнес Клебо (2:55,78), вторым стал россиянин Александр Терентьев (+1,50), третьим - другой норвежец Эрик Вальнес (+2,37).
Помимо Терентьева квалификацию успешно прошли Александр Большунов (5-я место), Илья Семиков (13), Артем Мальцев (20), Глеб Ретивых и Иван Якимушкин ( оба - 22).
Соревнования на данном этапе закончили Денис Спицов (32), Андрей Мельниченко (42) и Алексей Червоткин (47).
Финальные заезды начнутся сегодня в 14:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»