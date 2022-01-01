Якимушкин заявил, что он допустил тактическую ошибку в квалификации спринта

Российский лыжник Иван Якимушкин заявил, что он допустил ошибку при вкатывании в подъем на спринтерском круге в квалификации «Тур де Ски».

«Я ошибся немного, пытался в подъём катить, а надо было забегать. Я не бегал раньше здесь спринтерский круг, вот и ошибся. А вкатывание в подъём получается вроде резкое, но снег сыпучий, проваливаешься. Видимо, мне дадут сегодня отдохнуть, но очень не хотелось бы получить в общем зачёте минуту отставания», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

Лучшее время в квалификации показал лидер многодневки Йоханнес Клебо (2:55,78), вторым стал россиянин Александр Терентьев (+1,50), третьим - другой норвежец Эрик Вальнес (+2,37).

Помимо Терентьева квалификацию успешно прошли Александр Большунов (5-я место), Илья Семиков (13), Артем Мальцев (20), Глеб Ретивых и Иван Якимушкин ( оба - 22).