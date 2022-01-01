Бородавко надеется, что Непряева не растеряет свою форму до Олимпиады в Пекине

Тренер сборной России Юрий Бородавко, комментируя победу Натальи Непряевой в классическом спринте, входящем в «Тур де Ски», напомнил главную задачу текущего сезона.

«Непряева достигла отличной физической формы! Главное, не растерять ее до Олимпиады, которая будет уже через месяц. Медали — это всегда приятно, особенно золотые, но нужно думать в первую очередь об Олимпийских играх. Они должны стоять в приоритете у каждого. Непряева в отличной форме, но, чтобы добиться успеха в Пекине, этого недостаточно. Нужно прогрессировать и добавлять еще с каждым днем. Сегодняшние ее показатели не максимум, она может куда больше», - приводит слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Победив в спринте, Непряева возглавила общий зачет «Тур де Ски», опережая финку Кертту Нисканен на 34 секунды, а американку Джессику Диггинс - на 38.

3 января лыжницы переедут на Валь ди Фьемме, где 4 января поднимутся на гору, но за день до этого им нужно будет пробежать масс-старт.