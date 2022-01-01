Непряева возглавила общий зачет «Тур де Ски», Сорина идет четвертой

Российская лыжница возглавила общий зачет «Тур де Ски» после победы в спринте классическим стилем, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта.

Напомним, что ее соотечественница Татьяна Сорина вышла в финал, где стала шестой, благодаря чему поднялась на четвертое место престижно многодневки с отставанием от Непряевой в 46 секунд. На втором месте идет финка Кертту Нисканен (+34 сек.), а на третьем американка Джессика Диггинс (+38 ), также на расстоянии минуты находится словенка Анамария Лампич (+57).

3 января лыжницы переедут на Валь ди Фьемме, где 4 января поднимутся на гору, но за день до этого им нужно будет пробежать масс-старт классикой.