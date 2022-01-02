Резцова - о столкновении Клебо и Терентьева: Норвежец редкостный любитель поныть, я не удивлена

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о падении Александра Терентьева в столкновении с норвежцем Йоханнесом Клебо в спринтерской гонке на «Тур де Ски».

«Всё как всегда, я даже не удивлена. Как только Клебо чувствует, что может проиграть гонку, часто случаются подобные ситуации. Норвежец очень любит побеждать, а проигрывать совершенно не умеет. Это его отрицательное качество. Он отличный лыжник, безусловно. Но как человек — редкостный любитель поныть», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

Отметим, что лидером многодневки является Клебо. В этом году формат «Тур де Ски» сильно сократили.