Сергей Крянин: Терентьев погорячился, сказав, что Клебо его срубил

Главный тренер ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал инцидент с участием россиянина Александра Терентьева и норвежца Йоханнеса Клебо в спринтерской гонке «Тур де Ски».

«Подавать протест на падение Терентьева точно не стоило. Александр немного погорячился, сказав, что его «срубили». Он шёл сзади. Клебо не мог видеть, что было за ним. Норвежец смотрел только вперёд. Наша команда не подавала протеста, потому что это лишь небольшая потеря концентрации. Вины Клебо здесь никакой нет. Только Терентьев сам виноват», — приводят слова Крянина «Известия».

Отметим, что лидером многодневки «Тур де Ски» является Клебо. В этом году формат «Тур де Ски» сильно сократили.