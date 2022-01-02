Кершоу выразил согласие с Большуновым по поводу формата «Тур де Ски»

Канадский лыжник и чемпион мира 2011 года Девон Кершоу согласился с россиянином Александром Большуновым по поводу действующего формата «Тур де Ски».
«Большунов выразил возмущение: «Что это за «Тур де Ски»? Два спринта, каждый дает бонусную минуту, короткие масс-старты. «И, знаете, я в принципе с ним согласен. Но я понимаю его позицию. Есть огромные группы лыжников в масс-старте, и если вы окажетесь в ситуации, когда такие парни, как Большунов, видят, что Клебо невозможно остановить в любой из гонок, трудно рассчитывать на большую разницу в секундах», - сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.
Отметим, что Клебо является лидером многодневки «Тур де Ски». Следующая гонка состоится в формате масс-старта.
источник: Faster Skier