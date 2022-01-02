Бывшая лыжница Нильссон отобралась на Олимпиаду в состав сборной Швеции по биатлону

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках Стина Нильссон выступит на Олимпийских играх в Пекине как биатлонистка.

Согласно Aftonbladet, именно 28-летняя Нильссон получила предпоследнюю путевку на Игры в Пекине, которые откроются 4 февраля.

Помимо Нильссон, места в команде уже забронировали сестры Ханна и Эльвира Оберг, а также Анна Магнуссон и Линн Перссон. Борьба за последнее место развернется между Моной Брорссон и Йоханной Скотхейм. Брорссон считается фаворитом в этом поединке.

Нильссон является олимпийской чемпионкой в лыжных гонках Пхенчхана-2018. Тогда шведка выиграла личный спринт классическим стилем. Помимо золота, на прошедшей Олимпиаде она трижды становилась призером - дважды серебряным и один раз бронзовым.