Карлссон снялась с «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон приняла решение прекратить выступление на «Тур де Ски» текущего сезона, сообщает «МК-Спорт».

Напомним, что 1 января шведка была наказана желтой карточкой за падение американки Джессики Диггинс во время четвертьфинала классического спринта в немецком Оберстдорфе. Так как это наказание было для Фриды вторым, она получила дисквалификацию и штраф в три минуты.

В итоге, после завершение спринта отставание шведки от нового лидера «Тур де Ски» Натальи Непряевой составило 4 минуты 26 секунд. Таким образом, не видя шансов показать хороший результат по итогам всей многодневки, Карлссон приняла решение закончить свое выступление.

Добавим, что сегодня лыжницы пробегут масс-старт на 10 км также классическим стилем. Старт назначен на 14:40 по московскому времени.