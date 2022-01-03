Непряева выиграла классический масс-старт на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем, входящий в программу «Тур де Ски».
Второе место заняла норвежка Хейди Венг, отстав от россиянки на 3,7 секунды, третье - финка Криста Пармакоски (+4,8 сек).
Ближайшие конкурентки Непряевой в общем зачете «Тур де Ски» Кертту Нисканен (7-е место), Татьяна Сорина (10) и Джессика Диггинс (13) проиграли лидеру 43,5; 53,1 и 58 сек. соответственно.
Напомним, что Непряева выходила на гонку с желтой майкой «Тур де Ски», таким образом Наталья увеличила свое лидерство в многодневке. Завтра в форме масс-старта пройдет финальный забег в гору Валь-ди-Фемме.
«Тур де Ски». Валь-ди-Фьемме, Италия
Масс-старт, 10 км., классический стиль
Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) - 29:51,3
2. Хейди Венг (Норвегия) + 3,7
3. Криста Пармакоски (Финляндия) +4,8
4. Эбба Андерссон (Швеция) +7,5...
7. Кертту Нисканен (Финляндия) +51,3...
10. Татьяна Сорина (Россия) +53,1...
13. Джессика Диггинс (США) +58,0...
17. Лилия Васильева (Россия) +1:23,8...
21. Анастасия Рыгалина (Россия) +1:38,4...