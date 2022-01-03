Бородавко прокомментировал лидерство Непряевой в общем зачете «Тур де Ски» перед последней гонкой

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался по поводу нынешнего положения в общем зачете «Тур де Ски».

Отметим, что сегодня, 3 января, победу в женском масс-старте на 10 км классическим стилем одержала россиянка Наталья Непряева. Тем самым, спортсменка увеличила свое лидерство в многодневке перед заключительным стартом. Идущая второй шведка Эбба Андерссон отстает от Непряевой на 1 минуту 12 секунд.

– Замечательно, что Непряева сумела сохранить лидерство и даже еще увеличила отрыв от следующего преследователя в общем зачете «Тур де Ски». Сорина немного опустилась в общем зачете, но определяющая гонка будет завтра. Те, кто хорошо готовы функционально, будут иметь преимущество в последней гонке. Важно правильно распределить силы, поэтому ждем завтрашнего дня, – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Завтра, 4 января, в форме масс-старта пройдет финальный забег в гору Валь-ди-Фьемме.