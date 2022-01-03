Наталья Непряева: Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались

Российская лыжница Наталья Непряева оценила свои выступления в масс-старте на 10 км классическом стиле в рамках третьего этапа «Тур де Ски».

Отметим, что 26-летняя спортсменка стала победительницей прошедшей гонки, показав на финише результат 29 минут 51,3 секунды. Перед заключительным стартом многодневки Непряева увеличила свое лидерство над соперницами. Идущая второй шведка Эбба Андерссон отстает от россиянки на 1 минуту 12 секунд.

– Я счастлива! Рада, что могу показывать здесь хорошие результаты. Настраиваюсь завтра выдать все силы, что у меня остались. Очень хочется оставить у себя желтую майку лидера. Завтра самый тяжелый день тура. На кону стоит то, чего у меня пока нету. Очень серьезно настраивалась на сегодняшнюю гонку, хотела остаться лидером, – сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Добавим, что заключительный старт «Тур де Ски» состоится завтра, 4 января. В форме масс-старта свободным стилем пройдет финальный забег в гору Валь-ди-Фьемме.