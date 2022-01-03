Клебо стал победителем классического масс-старта на третьем этапе «Тур де Ски», Червоткин – 3-й

Сегодня, 3 января, состоялся мужской масс-старт на 15 км классическим стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски», который проходит в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Отметим, что победу одержал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Второе место занял представитель Финляндии Ийво Нисканен, уступивший лидеру 20,8 секунды. Тройку лучших замкнул россиянин Алексей Червоткин (+23,7).
Добавим, что еще два спортсмена из России, а именно Денис Спицов и Александр Большунов, расположились на четвертой (+24,0) и пятой (+27,9) строчках соответственно.
источник: «Советский спорт»