Юрий Бородавко: У Большунова произошла обидная поломка палки, это не позволило ему забраться в призы

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступления Александра Большунова в классическом масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски».

Отметим, что в прошедшей гонке 25-летний спортсмен занял пятое место. На финише россиянин уступил 27,9 секунды победителю соревнований – Йоханнесу Клебо из Норвегии. Еще один представитель России, а именно Алексей Червоткин, стал третьим (+23,7).

– К сожалению, у Александра произошла обидная поломка палки. Не произойди этого – может, было бы лучше. Это не позволило ему забраться в призы. Самая важная гонка ждет нас завтра. Завтрашний масс-старт может внести серьезные коррективы в итоговый результат, многое может поменяться, – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Добавим, что завтра, 4 января, пройдет мужской масс-старт свободным стилем на 10 км. Эта гонка станет заключительной в рамках известной многодневки.