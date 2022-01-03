Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Юрий Бородавко: У Большунова произошла обидная поломка палки, это не позволило ему забраться в призы

Сегодня, 3 января, российский лыжник показал пятый результат в масс-старте классическим стилем.
03 января 2022 18:44
автор: Владислав Корегин

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступления Александра Большунова в классическом масс-старте на третьем этапе «Тур де Ски».

Отметим, что в прошедшей гонке 25-летний спортсмен занял пятое место. На финише россиянин уступил 27,9 секунды победителю соревнований – Йоханнесу Клебо из Норвегии. Еще один представитель России, а именно Алексей Червоткин, стал третьим (+23,7).

– К сожалению, у Александра произошла обидная поломка палки. Не произойди этого – может, было бы лучше. Это не позволило ему забраться в призы. Самая важная гонка ждет нас завтра. Завтрашний масс-старт может внести серьезные коррективы в итоговый результат, многое может поменяться, – цитирует Бородавко «Чемпионат».

Добавим, что завтра, 4 января, пройдет мужской масс-старт свободным стилем на 10 км. Эта гонка станет заключительной в рамках известной многодневки.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Самая красивая гимнастка РФ встретила Новый год с красавчикомОсобенность широкобедрых дам. Мужчинам будет любопытноМеняла любовников: Губерниев сравнил Туктамышеву с Екатериной II
Непряева разбушевалась! Есть второе золото подряд и больше минуты отрыва перед «гонкой в небо»
На «Тур де Ски» Наталья Непряева вслед за субботним спринтом сегодня выиграла и масс-старт классическим стилем. В общем зачете многодневки россиянка перед завтрашней последней гонкой опережает ближайшую соперницу на минуту и 12 секунд.
«Сейчас мы с Вербовым по разные стороны баррикад». Артем Ермаков — о матче с лидером российского волейбола
3 января очередными матчами возобновился мужской чемпионат России по волейболу. А 4-го новоиспеченный обладатель Кубка страны казанское «Динамо» примет на своей площадке «Факел» из Нового Уренгоя.
Внучка Ельцина станет болельщицей «Динамо»? Похоже, Смолов вот-вот вернется в родной клуб
Нападающему «Локомотива» Федору Смолову осталось согласовать с бело-голубыми условия личного контракта.
Лучшие русские в НХЛ: сезон за сезоном (видео)
Перед самым Новым годом в чемпионате НХЛ-2021/22 принял участие 53-й хоккеист из России — защитник «Эдмонтона» Илья Саморуков. Так много представителей нашей страны не было в сильнейшей лиге мира с начала века. А самый первый россиянин появился в ней в далеком 1988 году. «Плеймейкер» вспоминает лучших русских бомбардиров НХЛ каждого сезона.
Русские мороза не боятся! Тарасенко, Барбашев и Капризов стали героями «Зимней классики» НХЛ (видео)
В традиционном матче регулярного чемпионата НХЛ под открытым небом – так называемой «Зимней классике» – Кирилл Капризов набрал три очка, но его «Миннесота» дома уступила «Сент-Луису» (4:6), в составе которого по голу забили Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
Медведев будет защищать наш титул в Австралии в одиночку. Всех остальных выкосил коронавирус
В первый же день нового года стартовал теннисный сезон: в Сиднее начался командный Кубок АТР. Действующий чемпион турнира сборная России первый матч проведет этой ночью против французов.
Желтая майка на Новый год! Удивительная победа в спринте вывела Непряеву в лидеры «Тур де Ски»
Наталья Непряева выиграла спринт классическим стилем в немецком Оберстдорфе в рамках многодневки «Тур де Ски». Российская лыжница возглавила общий зачет «Тура», который финиширует 4 января - осталось всего две гонки.
«Какие сигареты? Я бросил курить три года назад». Как российскую хоккейную молодежку сняли с рейса в Канаде
Отмененный молодежный чемпионат мира по хоккею продолжает «бомбить» новостями. В первый же день 2022 года грянула сенсация со знаком минус. Нашу сборную сняли в Калгари с рейса до Франкфурта, не пустив в самолет.
Дубль и новый рекорд НХЛ на Новый год! Овечкин «компенсировал» отмену битвы Россия — США на МЧМ (видео)
В выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» Александр Овечкин принес «Вашингтону» волевую победу (3:1), забив 753-ю и 754-ю шайбы в карьере и превзойдя достижение Дэйва Андрейчука по голам в большинстве.
«Никогда такого не было — и вот опять!» Рейтинг самых незабываемых спортивных событий 2021 года
Это не список главных побед или лучших спортсменов, чего и так хватает на других сайтах. «Плеймейкер» отобрал события 2021 года, которые никого в России не оставили равнодушным, заставили удивленно воскликнуть: «Да ладно? Правда?!» Именно такие вещи надолго остаются в человеческой памяти.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика