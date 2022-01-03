Большунов вышел на второе место в общем зачете «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов улучшил свое положение в общем зачете «Тур де Ски» перед заключительной гонкой многодневки.

Отметим, что 25-летний спортсмен занял пятое место в классическом масс-старте на третьем этапе соревнований, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме. В данный момент Большунов расположился на второй строчке общего зачета. Идущий первым норвежец Йоханнес Клебо опережает россиянина на две минуты.

Добавим, что в десятку лучших вошли еще три лыжника из России, а именно Иван Якимушкин (6-е место), Денис Спицов (7-е) и Алексей Червоткин (10-е).

Добавим, что завтра, 4 января, пройдет мужской масс-старт свободным стилем на 10 км.