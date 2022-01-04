Нисканен поддержал Пярмяковски вернуть традицию проводить гонку преследования на «Тур де Ски»

Финский лыжник Ииво Нисканен поддержал свою соотечественницу Кристу Пярмяковски вернуть формат пасьюта в завершающей гонке «Тур де Ски» в гору. Сейчас лыжники бегут масс-старт.

«Если выбирать между масс-стартом и преследованием в качестве последней гонки на «Тур де Ски», то я предпочитаю пасьют, как это было раньше», - цитирует слова Нисканена Expressen.

Перед финальной гонкой Тур де Ски Нисканен занимает третье место в общем зачете. На втором месте Александр Большунов, представляющий Россию, лидирует норвежец Йоханнес Клебо.