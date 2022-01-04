Матвеева призналась, что результаты мужского масс-старта на «Тур де Ски» для нее неожиданны

Серебряная призерка чемпионата мира 2017 года Наталья Матвеева призналась, что удивлена результатами мужского масс-старта на 15 км в Италии на «Тур де Ски». Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо.

«Честно, не думала, что будут такие результаты. Удивил Спицов, так как он конькист, классику неплохо пробежал. Червоткин в сезоне неплохо себя показывал, ещё раз на подиуме оказался», — приводит слова Матвеевой «Спорт-экспресс».

Отметим, что третье место занял россиянин Алексей Червоткин, четвертым стал Денис Спицов, а пятым лидер сборной Александр Большунов. Сегодня, 4 января, пройдет финальная гонка в гору на «Тур де Ски» общей протяженностью 10 километров.