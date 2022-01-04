Бородавко объяснил причину, по которой Терентьев снялся с «Тур де Ски»

Старший тренер национальной команды России Юрий Бородавко объяснил, почему Александр Терентьев снялся с «Тур де Ски» перед заключительной гонкой в многодневке.

«Нет смысла. Видно, что Саша устал, гонки тяжёлые, тем более завтрашний подъём в гору был бы очень сильным испытанием. Поэтому, чтобы не усугублять такое состояние, приняли решение, что он не будет завтра стартовать. Сохраним его силы на будущее», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».

Напомним, что 4 января состоится финальный масс-старт в гору. Перед последней гонкой «Тур де Ски» многодневку возглавляет норвежец Йоханнес Клебо, вторым идет россиянин Александр Большунов.