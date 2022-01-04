Нуртуг предположил, что может помешать Непряевой выиграть «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион Петер Нуртуг рассказал, что может помешать российской лыжнице Наталье Непряевой одержать победу в «Тур де Ски» перед финальной гонкой с восхождением на гору.

«Непряева победит. В этом сезоне она улучшилась. Я буду очень удивлен, если она проиграет.

Единственная угроза для Непряевой состоит в том, что она может попытаться добиться победы в гонке в гору. Из-за этого она может потерять все. Но ей не обязательно побеждать в этой гонке. Надеюсь, российские тренеры заставят ее осознать это», - цитирует Нуртуга Expressen.

Напомним, ранее россиянка выиграла классический масс-старт на 10 км, что позволило ей упрочить лидерство в многодневке перед заключительной гонкой.