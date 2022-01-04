Дедушка Клебо: Мы планируем выйти на пик формы в феврале

Коре Хесфлот, дедушка Йоханнеса Клебо, рассказал, с чем связаны успехи норвежского лыжника в текущем сезоне. Клебо идет лидером «Тур де Ски» перед заключительной гонкой в многодневке.

«Он тренируется много лет. Готовится очень целеустремленно, тренируется по плану. Может, дело в высотных тренировках. Но нам не с чем сравнивать. Он как обычно тренируется дома и выполняет свою обычную работу.

Но мы надеемся, что он станет еще быстрее. То, что он делает сейчас, находится на высшем уровне, но мы планируем выйти на пик формы в феврале», - цитирует слова Хестфлота VG.

Отметим, что Клебо является лидером общего зачета Кубка мира и действующим «Тур де Ски» перед заключительной гонкой с восхождением на гору. Пасьют состоится сегодня, 4 января.