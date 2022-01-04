Венг победила на заключительной гонке «Тур де Ски», Непряева выиграла общий зачет многодневки

4 января состоялся женский масс-старт в гору на 10 км в итальянском Валь-ди-Фьемме. Победу в гонке одержала норвежка Хейди Венг. Второй финишировала шведка Эбба Андерсон, третьей - француженка Дельфин Клодель.
Российская лыжница Наталья Непряева стала четвертой, однако это не помешало ей выиграть общий зачет многодневки благодаря солидному преимуществу по сумме гонок.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Женщины. Валь-ди-Фьемм. Италия. Масс-старт. 10 км
1. Хейди Венг (Норвегия) — 35:41.2
2. Эбба Андерсон (Швеция) + 7,0
3. Дельфин Клодель (Франция) + 28,5
4. Наталья Непряева (Россия) + 32,3.
источник: «Советский спорт»