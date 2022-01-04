Непряева стала новым лидером Кубка мира после победы на «Тур де Ски»

Победительница «Тур де Ски» сезона-2021/22 Наталья Непряева стала новым лидером общего зачета Кубка мира. В ее активе 843 балла.
Ближайшая преследовательница Натальи – шведка Эбба Андерсон, у которой 648 очков. На третьей строчке располагается американка Джессика Диггинс (622).
Другие россиянки находятся ниже в турнирной таблице: Татьяна Сорина – десятая (448), Юлия Ступак – 25-я (163), Анастасия Рыгалина – 40-я (93).
Лыжные гонки
Кубок мира
Общий зачет
Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) – 843
2. Эбба Андерссон (Швеция) – 648
3. Джесси Диггинс (США) – 622
4. Хайди Венг (Норвегия) – 586
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 516
источник: «Советский спорт»