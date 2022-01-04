«Лучше подарка придумать невозможно». Тихонов высказался после победы Непряевой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился эмоциями после победы Натальи Непряевой на «Тур де Ски» 2021/22.

«Лучшего подарка придумать невозможно. Сейчас таких подарков не так много. Это сказка. Мы все смотрим, перезваниваемся. Все зимние виды – наши! Была бы возможность поцеловать Непряеву – я бы ее поднял и сделал это. Невзирая на свои 75 лет! Заслуга Елены Валерьевны Вяльбе? Она профессионал своего дела!» – цитирует Тихонова «СЭ».

Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, которой удалось выиграть престижную многодневку «Тур де Ски». Отметим, что благодаря победе на многодневке Непряева стала новым лидером Кубка мира.

В общем зачете «Тура» Непряева стала первой с солидным преимуществом. Отрыв от второго места, Эббы Андерсон, составил 46 секунд.