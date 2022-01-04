Губерниев вслед за Большуновым раскритиковал новый формат «Тур де Ски»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев отрицательно высказался о новом формате многодневки «Тур де Ски», который прошел без длинных гонок.

«Формат нынешнего «Тур де Ски» видится мне очень странным. Мне непонятно, что делает международная Федерация. Проводить соревнования исключительно из спринтерских гонок и масс-стартов без скиатлонов, без гонок преследования – это очень странно. Соревнования очень многое потеряли с точки зрения зрелищности. Международная Федерация ничего не делает, чтобы лыжи вышли на новый уровень», – сказал Губерниев «Чемпионату».

Ранее лидер сборной России Александр Большунов и финский лыжник Ииво Нисканен также подвергли критике нынешний формат соревнований многодневки.

Сегодня, 4 января, пройдет финальный мужской масс-старт в гору.