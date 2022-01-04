Спицов стал вторым в заключительной гонке «Тур де Ски», Клебо выиграл общий зачет многодневки

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась мужская гонка в гору на 10 км.

Победу в гонке одержал норвежец Шур Рете. Вторым финишировал россиянин Денис Спицов (+2,4). Третье место занял Фридрих Мох (+18,9) из Германии.

Норвежец Йоханнес Клебо (+34,9) стал пятым, но это ему не помешало ей выиграть общий зачет многодневки.

Второе место в тотале у российского лыжника Александра Большунова. В гонке двукратный победитель «Тур де Ски» стал седьмым.

Лыжные гонки. «Тур де Ски».

Мужчины.

Валь-ди-Фьемм. Италия.

Масс-старт. 10 км

1. Шур Рете (Норвегия) — 31:42.1

2. Денис Спицов (Россия) + 2,4

3. Фридрих Мох (Германия) + 18,9

4. Лука Бёгль (Германия) + 30,0

5. Йоханнес Клебо (Норвегия) + 34,9

6. Эстеве Альтимирас Иринеу (Румыния) +37,0

7. Александр Большунов (Россия) + 38,1.