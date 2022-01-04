Три россиянина вошли в топ-10 общего зачета многодневки «Тур де Ски»

Три российских лыжника вошли в десятку лучших общего зачета «Тур де Ски», которая завершилась 4 января.
Победителем стал трехкратный олимпийский чемпион Йоханес Клебо. Норвежец опередил на две минуты и три секунды россиянина Александра Большунова.
Денис Спицов стал четвертым, уступив бронзовому призеру Иво Нисканену всего семь секунд.
Еще один россиянин Иван Якумишкин занял шестое место. Он упал на старте заключительной гонки.
«Тур де Ски-2020/2021»
Общий зачет
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:24.56.
2. Александр Большунов (Россия) +2.03.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) +3.14.
4. Денис Спицов (Россия) +3.21.
5. Пол Голберг (Норвегия) +4.08.
6. Иван Якимушкин (Россия) +4.28…
13. Алексей Червоткин (Россия) +6.06...
16. Артём Мальцев (Россия) +6.22…
17. Илья Семиков (Россия) +6.36…
23. Андрей Мельниченко (Россия) +7.42…
41. Глеб Ретивых (Россия) +11.52.