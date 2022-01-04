Дмитрий Губерниев: Выступление Спицова на «Тур де Ски» должно его вдохновить

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступлении на «Тур де Ски» российского лыжника Денис Спицов.

Напомним, что 25-летний спортсмен занял второе место в заключительной гонке многодневки.

«Очень надеюсь, что личные качества Спицова и мудрость Бородавко помогут ему реализовать себя и выиграть медали. Спицов является одним из образцов трудолюбия, поэтому этот январь и выступление на «Тур де Ски» должны его сильно вдохновить» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Добавим, что в общем зачете «Тур де Ски» Спицов стал четвертым. Россиянин уступил бронзовому призеру Иво Нисканену всего семь секунд.