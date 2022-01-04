До начала Олимпиады в Пекине состоится один этап Кубка мира

Международная федерация лыжных гонок сообщила, что отменен этап Кубка мира во французском Ле Рус.

Как сообщает официальный сайт FIS, решение принято из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти с 14 по 16 января. Отмечается, что организаторы не могут гарантировать безопасность спортсменов, тренеров и зрителей.

Таким образом, до начала Олимпийских игр 2022 состоится лишь один этап. Он должен пройти в конце января в словенской Планице. Лыжники пробегут классический спринт и скиатлон.