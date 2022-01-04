Легков прокомментировал свою победу в любительской гонке «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал об особенностях любительской гонки на «Тур де Ски».

Напомним, что комментатор стал победителем, преодолев дистанцию за 31 минуту 38,6 секунды. Норвежский лыжник Сьюр Рете выиграл любительскую гонку с результатом 31 минута 42,1 секунды.

«Трассы не одинаковые, конечно. Вы же не думаете, что человек, который завершил карьеру три года назад, может бежать в одни ноги с лидерами? Нет, конечно. Мы бежали спринтерский круг, а они бежали два с половиной. Соответственно, где-то около километра больше у них», - цитирует Легкова «Матч ТВ».

Добавим, что общий зачет многодневки среди профессионалов выиграл норвежец Йоханес Клебо.