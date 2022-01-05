Вылегжанин - о Большунове: Отыграть у Клебо две минуты было бы сенсацией

Трехкратный призер Олимпийский игр Максим Вылегжанин прокомментировал финальную гонку «Тур де Ски» в масс-старте на 10 км, по итогам которой норвежец Клебо стал двукратным победителем многодневок.

«В любом случае это призовая тройка. Большунов боролся, были длинные гонки. Отыграть 2 минуты у Клебо было бы сенсацией. Все знают, что Клебо на данный момент очень хорошо выглядит. Сенсации не произошло.

Радостно, что Денис Спицов проявил себя на этом этапе. Не выиграл, но боролся. Я смотрел гонку, переживал, думал, что должно хватить. Он хорошо начал подъём, но не хватило семи секунд», — приводит слова Вылегжанина «Спорт-экспресс».

Александр Большунов стал вторым в «Тур де Ски» 2021/22.